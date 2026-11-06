RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Готівковий курс:

USD

46,30

46,04

EUR

52,00

51,68

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Курс валют на 6 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив курс долара на 6 листопада

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на дев'ять копійок, водночас євро подешевшало одразу на двадцять одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.11.2026 (п'ятниця).

Курс долара

  • 1 долар США – 45,44 грн (-9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,04 грн (-21 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,62 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 46,00/ 46,30
Євро 51,65/ 52,00
Злотий 11,70/ 11,84

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 45,39 / 45,99 50,70 / 51,70 11,30/ 11,80
Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80
ПУМБ 45,40/ 46,00 51,00/ 51,70 11,30/ 11,80
Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80
Райффайзен 45,30 / 45,95 50,70 / 51,47

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності