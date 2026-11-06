Курс валют на 6 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девять копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.11.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 45,44 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,04 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,62 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,00/ 46,30 Евро 51,65/ 52,00 Злотый 11,70/ 11,84

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,39/45,99 50,70/51,70 11,30/ 11,80 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 ПУМБ 45,40/ 46,00 51,00/ 51,70 11,30/ 11,80 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 Райффайзен 45,30/45,95 50,70/51,47

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.