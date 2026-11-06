ЄС вимагає від України відкрити експорт природного газу

Єврокомісія назвала зняття заборони на експорт газу одним із важливих кроків, які Україна має зробити в межах реформи газового ринку. Поряд із цим ЄС очікує поступового скасування ПСО та належного відокремлення (анбандлінгу) операторів газорозподільних систем.

Як пише Dilo, про це йдеться у щорічному звіті Європейської комісії щодо України за 2026 рік, оприлюдненому в межах Пакета розширення ЄС, повідомляє РБК-Україна.

У ЄС відзначили лише незначний прогрес у цій сфері – зокрема, скасування спецобов'язків (ПСО) для генерації електроенергії з газу.

В Єврокомісії вважають, що реформи, зокрема забезпечення належного анбандлінгу операторів газорозподільних систем, поступове скасування ПСО та зняття заборони на експорт природного газу, залишаються важливим пріоритетом для України

У документі також наголошується, що роботу над поступовою лібералізацією енергетичних ринків і створенням механізму фінансування потреб вразливих споживачів необхідно прискорити.

Експорт українського газу

Раніше Україна вже зробила перший крок у цьому напрямі, дозволивши приватним газовидобувним компаніям тимчасовий контрольований експорт частини власного газу.

У жовтні Українська енергетична біржа (УЕБ) провела перші торги з продажу близько 12,75 млн куб м природного газу українського видобутку на експорт. Загальна вартість проданого газу становила близько €9,36 млн.

Торги пройшли після рішення Кабміну від 7 жовтня про часткове відкриття експорту газу українського видобутку.

За новим механізмом видобувні підприємства можуть щомісяця продавати для експорту до 15% газу, переданого ними до ГТС у попередньому місяці. Продавців і ліміти затверджує Міненерго, а покупцями на спеціалізованих біржових сесіях можуть бути лише компанії-нерезиденти.

Зауважимо, експорт газу внутрішнього видобутку залишався під забороною з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що Молдова може розпочати закупівлю природного газу українського видобутку вже протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Україна готова до постачань, однак обсяги, ціну та інші комерційні умови сторонам ще належить погодити.