Україна продала власний газ вперше з березня 2022 року: ціна на 89% перевищила внутрішню

15 жовтня 2026 року Українська енергетична біржа (УЕБ) провела перші торги з продажу близько 12,75 млн куб м природного газу українського видобутку на експорт. Загальна вартість проданого газу становила близько €9,36 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє ExPro.

За якими цінами продали газ

Зазначається, що найбільший обсяг реалізувало ПрАТ "Нафтогазвидобування" — близько 7,78 млн куб м. Решту ресурсу продали ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул". Всі 4 компанії входять до Групи ДТЕК.

Усі чотири компанії початково виставили ресурс по €87/MWh (без ПДВ). Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими і становили €69–69,03/MWh. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF — €85,5/MWh.

При перерахунку ціна продажу становить близько 37 000 грн/тис. куб м (без ПДВ). Український газ, за оцінками ExPro, торгується приблизно по 19 600 грн/тис. куб м (без ПДВ). Таким чином, експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.

Куди поставлять газ

За умовами торгів поставку заплановано на кордоні з Польщею з 26 жовтня до 31 грудня 2026 р. Для всіх лотів передбачена 100% передоплата. Постачання відбудеться за умови отримання продавцями відповідних експортних ліцензій.

Торги пройшли після рішення Кабміну від 7 жовтня про часткове відкриття експорту газу українського видобутку.

За новим механізмом видобувні підприємства можуть щомісяця продавати для експорту до 15% газу, переданого ними до ГТС у попередньому місяці. Продавців і ліміти затверджує Міненерго, а покупцями на спеціалізованих біржових сесіях можуть бути лише компанії-нерезиденти.

Зауважимо, експорт газу внутрішнього видобутку залишався під забороною з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році.