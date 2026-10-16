Украина продала свой газ впервые с марта 2022 года: цена на 89% превысила внутреннюю

15 октября 2026 года Украинская энергетическая биржа (УЭБ) провела первые торги по продаже около 12,75 млн куб м природного газа украинской добычи на экспорт. Общая стоимость проданного газа составила около 9,36 млн. евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщает ExPro.

По каким ценам продали газ

Отмечается, что наибольший объем реализовало ЧАО "Нефтегаздобыча" — около 7,78 млн куб. Все 4 компании входят в Группу ДТЭК.

Все четыре компании первоначально выставили ресурс по €87/MWh (без НДС). Конечные цены оказались примерно на 21% ниже и составили €69–69,03/MWh. В то же время они были на 19% ниже последней зафиксированной цены на нидерландском хабе TTF — €85,5/MWh.

При пересчете цена продаж составляет около 37 000 грн/тыс. куб м (без НДС). Украинский газ, по оценкам ExPro, торгуется примерно по 19600 грн/тыс. куб м (без НДС). Таким образом, экспортная цена на 89% превысила внутреннюю.

Куда поставят газ

По условиям торгов поставка запланирована на границе с Польшей с 26 октября по 31 декабря 2026 г. Для всех лотов предусмотрена 100% предоплата. Снабжение состоится при условии получения продавцами соответствующих экспортных лицензий.

Торги прошли после решения Кабмина от 7 октября о частичном открытии экспорта газа украинской добычи.

По новому механизму добывающие предприятия могут ежемесячно продавать для экспорта до 15% газа, переданного ими ГТС в предыдущем месяце. Продавцов и лимиты утверждает Минэнерго, а покупателями на специализированных биржевых сессиях могут быть только компании-нерезиденты.

Заметим, что экспорт газа внутренней добычи оставался под запретом с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.