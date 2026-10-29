Молдова може почати купувати український газ уже цієї зими

Молдова може розпочати закупівлю природного газу українського видобутку вже протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Україна готова до постачань, однак обсяги, ціну та інші комерційні умови сторонам ще належить погодити.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву посла України в Молдові Пауна Роговея повідомляє NewsMaker.

За словами дипломата, можливі поставки газу обговорювали під час нещодавнього візиту молдовської делегації до Києва.

Українська сторона заявила про готовність продавати Молдові певні обсяги ресурсу.

Роговей зазначив, що однією з переваг українського газу може стати коротке транспортне плече, яке здатне зменшити витрати на його доставку.

На запитання, чи можуть поставки розпочатися вже цього опалювального сезону, посол відповів ствердно.

"Так, безумовно. Це відбудеться цього сезону", — заявив він.

Водночас остаточних домовленостей поки немає. У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що конкретні параметри можливих закупівель стануть відомі після завершення технічних переговорів.

Україна частково відкрила експорт газу

Можливість таких поставок з'явилася після рішення уряду частково відновити експорт природного газу українського видобутку.

Приватні видобувні компанії можуть щомісяця продавати за кордон до 15% газу, переданого ними до газотранспортної системи у попередньому місяці.

Газ для експорту продають на спеціалізованих біржових торгах, а покупцями можуть виступати компанії-нерезиденти.

15 жовтня на перших таких торгах було продано близько 12,75 млн куб. м газу. За умовами угод цей ресурс має постачатися на кордон із Польщею.

Нагадаємо, раніше Україна та Молдова домовилися розширювати співпрацю в енергетиці, зокрема у сфері транспортування природного газу та проходження опалювального сезону.