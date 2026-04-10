Торгівля електроенергією з Молдовою: "Укргідроенерго" уклало першу угоду на УЕБ

ПрАТ "Укргідроенерго" 9 квітня 2026 року уклало першу угоду в межах нової секції "Імпорт-Експорт електричної енергії" на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Продаж електрики на аукціоні здійснено за напрямком перетину Україна-Молдова.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Саме "Укргідроенерго" виступило ініціатором аукціону та здійснило продаж електричної енергії за напрямком перетину Україна-Молдова", — зазначили у товаристві.

Цей механізм спрямований на розвиток біржової торгівлі та розширення можливостей організованого ринку. Створення окремої секції для зовнішніх операцій дозволяє:

підвищувати прогнозованість експорту та імпорту;

краще балансувати енергосистему за умови змін у попиті та генерації;

залучати додаткові ресурси або реалізовувати надлишки електрики.



Це забезпечує гнучкість системи та встановлює єдині правила для учасників ринку.

"Для Укргідроенерго ця угода – і результат роботи цілої команди фахівців... ми відкриваємо нові можливості для ефективного експорту, підвищення ліквідності біржової торгівлі та зміцнення енергетичної взаємодії з сусідніми країнами", — повідомив т.в.о. гендиректора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький. Він також зазначив, що цей крок сприяє інтеграції українського ринку з європейськими стандартами.

