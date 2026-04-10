Торгівля електроенергією з Молдовою: "Укргідроенерго" уклало першу угоду на УЕБ
ПрАТ "Укргідроенерго" 9 квітня 2026 року уклало першу угоду в межах нової секції "Імпорт-Експорт електричної енергії" на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Продаж електрики на аукціоні здійснено за напрямком перетину Україна-Молдова.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.
Компанія виступила ініціатором аукціону та здійснила продаж електричної енергії за напрямком Україна-Молдова. "Саме "Укргідроенерго" виступило ініціатором аукціону та здійснило продаж електричної енергії за напрямком перетину Україна-Молдова", — зазначили у товаристві.
Цей механізм спрямований на розвиток біржової торгівлі та розширення можливостей організованого ринку. Створення окремої секції для зовнішніх операцій дозволяє:
- підвищувати прогнозованість експорту та імпорту;
- краще балансувати енергосистему за умови змін у попиті та генерації;
залучати
додаткові ресурси або реалізовувати надлишки електрики.
Це забезпечує гнучкість системи та встановлює єдині правила для учасників ринку.
"Для Укргідроенерго ця угода – і результат роботи цілої команди фахівців... ми відкриваємо нові можливості для ефективного експорту, підвищення ліквідності біржової торгівлі та зміцнення енергетичної взаємодії з сусідніми країнами", — повідомив т.в.о. гендиректора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький. Він також зазначив, що цей крок сприяє інтеграції українського ринку з європейськими стандартами.
Нагадаємо, уряд ухвалив два ключові рішення для розвитку енергосистеми: оновлено правила конкурсу на будівництво нової генерації та аукціони з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік.