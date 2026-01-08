Кредит і гранти на обладнання: "Укргідроенерго" отримає від ЄБРР та міжнародних партнерів 95 млн євро

Державна компанія "Укргідроенерго" отримає фінансування від міжнародних партнерів. Пакет включає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та інвестиційні гранти від іноземних донорів на загальну суму до 95 мільйонів євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

На що підуть кошти?

Головна мета — забезпечити гідроелектростанції критично важливим обладнанням та зміцнити енергетичну стійкість України у воєнний час.

Загальний бюджет ініціативи становить 120 мільйонів євро. Сюди входять:

75 мільйонів євро — основний кредит від ЄБРР під гарантії Євросоюзу;

20 мільйонів євро — безповоротні інвестиційні гранти від міжнародних партнерів;

решта суми — власні кошти компанії "Укргідроенерго".

Ці фінанси будуть витрачені на закупівлю аварійного запасу електрообладнання та заміну зношених компонентів, що постраждали від обстрілів або тривалої експлуатації.

Кредит ЄБРР підтримується гарантією ЄС у рамках Інвестиційної програми для України (UIF), яка спрямована на розблокування фінансування для відновлення та довгострокового зростання України. Ініціатива реалізується в рамках угоди HI BAR між ЄБРР та UIF, підписаної у 2024 році. Завершення проєкту планується у 2030 році.

"Фінансування дає змогу своєчасно закупити та впровадити критично необхідне обладнання, а також сформувати резерв для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Доступність цих коштів є важливою для підтримання безперервної роботи підприємства та виконання виробничих завдань у складних умовах", — зазначив Богдан Сухецький, т.в.о.генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго".

Що отримає Україна від реалізації проєкту?

Модернізація ГЕС — це не лише питання виживання, а й шлях до екологічного майбутнього. Завдяки новим агрегатам очікується виробництво додаткових 223 ГВт·год "зеленої" електроенергії щороку. Це дозволить суттєво зменшити залежність від імпорту та покривати пікові навантаження в мережі, коли споживання світла зростає до максимуму.

Окрім технічного оновлення, проєкт несе важливі екологічні та соціальні переваги:

щорічна економія CO ₂ складе понад 96 000 тонн;

для інженерів "Укргідроенерго" розроблять програму підготовки, щоб вони могли працювати з найсучаснішими технологіями за стандартами ЄС;

окремий акцент зроблять на інклюзивності та підтримці жінок у технічних професіях.

Важливо, що всі роботи проводитимуться на базі існуючих об'єктів. Усе обладнання відповідатиме суворим екологічним нормам Європейського Союзу, що повністю корелюється з цілями Паризької угоди щодо клімату.

ЄБРР — надійний партнер України

З початку повномасштабного вторгнення Банк став найбільшим інституційним інвестором нашої країни. До кінця 2025 року загальний обсяг підтримки у стратегічні сектори (енергетика, логістика, продовольча безпека) має сягнути 9 мільярдів євро. Даний кредит — ще один доказ того, що світ вірить у сталий розвиток та "зелений" перехід України навіть у найважчі часи.

