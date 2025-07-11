"Укргідроенерго" отримає від ЄІБ 120 млн євро на відновлення та модернізацію ГЕС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть "Укргідроенерго" перші 120 мільйонів євро з обіцяних 200 мільйонів. Ці кошти призначені для відновлення та модернізації українських гідроелектростанцій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укргідроенерго".

Відповідну угоду про перший транш підписано 10 липня у Римі на полях конференції з відновлення України URC2025.

Зазначається, що загальна сума кредиту становитиме 200 млн євро, позику буде надано за двома чи більше фінансовими угодами.

"Частину коштів планується спрямувати на відновлення трьох гідроелектростанцій компанії, які були пошкоджені внаслідок російських терористичних атак. Решту — на проведення термінових аварійних робіт у випадку можливих нових пошкоджень інших об’єктів "Укргідроенерго", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що отримання цього траншу стане потужним імпульсом для продовження роботи "Укргідроенерго" з відновлення втрачених потужностей та посилення стійкості об’єктів гідроенергетики в умовах триваючої воєнної агресії.

В компанії додали, що надання кредиту стало можливим завдяки фінансовій гарантії Європейської комісії у межах нової програми Ukraine Facility. Ця флагманська програма ЄС із бюджетом 50 млрд євро (на 2024–2027 роки) покликана забезпечити стабільну підтримку для відновлення, реконструкції та модернізації України.

Віце-президентка Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Тереза Червінська зазначила, що завдяки кредиту розміром 120 мільйонів євро для "Укргідроенерго" банк сприяє відновленню критично важливої гідроенергетичної інфраструктури. Ця інфраструктура забезпечує мільйони українців чистою та надійною електроенергією.

Вона підкреслила, що це не просто інвестиція в енергетичну безпеку, а й інвестиція в людей, стабільність та сталий розвиток України.

Раніше “Укргідроенерго” отримало перший транш у 50 млн євро в межах кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Італії за проєктом “Аварійне відновлення гідроелектростанцій”.