"Укргидроэнерго" получит от ЕИБ 120 млн евро на восстановление и модернизацию ГЭС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит "Укргидроэнерго" первые 120 миллионов евро из обещанных 200 миллионов. Эти средства предназначены для восстановления и модернизации украинских гидроэлектростанций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

Соответствующее соглашение о первом транше подписано 10 июля в Риме на полях конференции по восстановлению Украины URC2025.

Отмечается, что общая сумма кредита составит 200 млн евро, заем будет предоставлен по двум или более финансовым соглашениям.

"Часть средств планируется направить на восстановление трех гидроэлектростанций компании, поврежденных в результате российских террористических атак. Остальные — на проведение срочных аварийных работ в случае возможных новых повреждений других объектов "Укргидроэнерго", - говорится в сообщении.

Ожидается, что получение этого транша станет мощным импульсом для продолжения работы "Укргидроэнерго" по восстановлению утраченных мощностей и усилению устойчивости объектов гидроэнергетики в условиях продолжающейся военной агрессии.

В компании добавили, что предоставление кредита стало возможным благодаря финансовой гарантии Европейской комиссии в рамках новой программы Ukraine Facility.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Тереза Червинская отметила, что благодаря кредиту в размере 120 миллионов евро для "Укргидроэнерго" банк способствует восстановлению критически важной гидроэнергетической инфраструктуры. Эта инфраструктура обеспечивает миллионы украинцев чистой и надежной электроэнергией.

Она подчеркнула, что это не просто инвестиция в энергетическую безопасность, но и инвестиция в людей, стабильность и устойчивое развитие Украины.

Ранее "Укргидроэнерго" получило первый транш в 50 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и правительством Италии по проекту "Аварийное восстановление гидроэлектростанций".