Без электроэнергии остались потребители четырех областей и Киева: где нет света

30 октября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 30 октября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Некрасов рассказал, что после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины без электроснабжения остаются более 190 тысяч потребителей. Есть серьезные повреждения оборудования. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры и часть потребителей. Работы продолжаются.

Из-за повреждений оборудования на Днепропетровщине вынужденно применяются аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не действуют. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 30 октября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.