У Міненерго пояснили, чому погіршилась ситуація зі світлом, а графіки не дотримуються

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві наголошують, що відключення світла - це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.

Чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень?

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

У Міненерго зауважують, що для ремонту об’єктів потрібен певний час, обладнання та безпекова можливість проведення енергетиками ремонтних робіт.

Відключення можуть бути:

Аварійні - екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів). У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ), графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) – графіки погодинних відключень (ГПВ) (у разі пікових навантажень та потреби збалансувати енергосистему).

Графіки відключень ГАВ, ГОП, ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні споживачі. Планові (для планових ремонтів). Про такі вимкнення ОСР попереджає споживачів заздалегідь.

Чому графіки стабілізаційних відключень можуть не дотримуватися?

У Міненерго зазначають, що після відключення електроенергію повертають споживачам поступово, а це потребує часу.

Якщо в процесі повернення електроенергії навантаження на енергосистему перевищує допустимий рівень, час відключення може збільшитися.

Крім того, у разі аварії до стабілізаційних відключень додаються аварійні, тоді світла може не бути довше – до усунення несправності.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, але поки що не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.