"Укрнафта" купує понад 20 мобільних укриттів для АЗК у трьох областях

ПАТ "Укрнафта" оголосило в електронній системі Prozorro три тендери на закупівлю 21 первинного (мобільного) укриття. Загальна вартість закупівель становить 43,785 мільйона гривень без ПДВ.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс- Україна".

Згідно з тендерною документацією, компанія приймає заявки від потенційних постачальників до 11 листопада, а сам аукціон відбудеться 12 листопада. За умовами торгів, укриття мають доставити на об'єкти до 31 березня 2027 року.

Закупівлю розбили на три окремі лоти. Перший передбачає придбання дев'яти укриттів на суму 18,765 мільйона гривень для встановлення у Київській області. Другий лот охоплює вісім споруд вартістю 16,68 мільйона гривень для Чернігівщини.

Третій містить чотири укриття на 8,34 мільйона гривень для Полтавської області. Напередодні компанія вже проводила відкритий моніторинг ринку на майданчику SmartTender щодо захисту 72 заправок у дев'яти областях України.

Як повідомив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура, укриттями першочергово обладнають 13 автозаправних комплексів у столиці та Київській області.

Спеціалізовані бетонні споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах, тому бізнес масштабує це рішення. Особливу увагу приділяють АЗК у місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автошляхів. Скористатися захистом під час повітряної тривоги зможе кожен охочий.

Раніше уряд зобов'язав підприємства з 4 грудня 2026 року працювати під час "жовтої" тривоги лише за наявності укриття чи безпечного простору.

Нагадаємо, "Укрнафта" спрямує 2,9 млрд грн на захист інфраструктури від російських атак. Крім того, підприємство планує пробурити та ввести в експлуатацію 15 нових свердловин.