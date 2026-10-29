"Укрнафта" покупает более 20 мобильных укрытий для АЗК в трех областях

ПАО "Укрнафта" объявило в электронной системе Prozorro три тендера на закупку 21 первичного (мобильного) укрытия. Общая стоимость закупок составляет 43,785 млн грн без НДС.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Согласно тендерной документации компания принимает заявки от потенциальных поставщиков до 11 ноября, а сам аукцион состоится 12 ноября. По условиям торгов, укрытия должны быть доставлены на объекты до 31 марта 2027 года.

Закупку разбили на три отдельных лота. Первый предполагает приобретение девяти укрытий на сумму 18,765 миллиона гривен для установки в Киевской области. Второй лот охватывает восемь построек стоимостью 16, 68 миллиона гривен для Черниговщины.

Третий содержит четыре укрытия на 8,34 миллиона гривен для Полтавской области. В преддверии компания уже проводила открытый мониторинг рынка на площадке SmartTender по защите 72 заправок в девяти областях Украины.

Как сообщил председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура, укрытиями в первую очередь оборудуют 13 автозаправочных комплексов в столице и Киевской области.

Специализированные бетонные сооружения уже доказали свою эффективность в прифронтовых регионах, поэтому бизнес масштабирует это решение. Особое внимание уделяется АЗК в местах с высокой плотностью населения и вблизи крупных автодорог. Воспользоваться защитой во время воздушной тревоги сможет любой желающий.

Ранее правительство обязало предприятия с 4 декабря 2026 года работать во время "желтой" тревоги только при наличии укрытия или безопасного пространства.

Напомним, "Укрнефть" направит 2,9 млрд грн в защиту инфраструктуры от российских атак. Кроме того, предприятие планирует пробурить и ввести в эксплуатацию 15 новых скважин.