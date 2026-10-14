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"Укрнафта" потратит 2,9 млрд грн в защиту от атак России: часть мощностей перенесут под землю

Богдан Кукура
Богдан Кукура рассказал о защите объектов "Укрнафты" и планах компании/Фото: facebook.com/bogdan.kukura.page

В 2026 году Россия усилила атаки на производственные объекты и автозаправочные комплексы "Укрнафты". Компания планирует направить 2,9 млрд грн в защиту инфраструктуры, а также пробурить и ввести в эксплуатацию 15 новых скважин.

Как пишет Dilo, об этом заявил глава правления "Укрнафты" Богдан Кукура.

Как компания защищает объекты

"Около 2,9 млрд грн в этом году направляем на защиту и безопасность: некоторые мощности переносим под землю, строим защитные конструкции, формируем резерв оборудования, усиливаем автономность и альтернативные схемы энергообеспечения", - заявил он.

Сколько скважин планируют пробурить

Несмотря на атаки, компания продолжает бурение. В 2026 году она планирует ввести в эксплуатацию 15 новых скважин. Совместно с "Укргаздобычей" в этом году уже реализовали три новых скважины.

По словам Кукуры, на объектах также внедряется оборудование для повышения надежности добычи. За первые восемь месяцев 2026 в скважины спустили 63 установки электроцентробежных насосов. Всего в активном фонде работает 226 таких установок.

Межремонтный период скважин с современными насосами увеличился с 214 дней в 2024 году до 410 дней в 2026 году. Для новых систем этот показатель достигает 786 дней.

Дистанционное управление скважинами

Кроме того, "Укрнафта" развивает дистанционный мониторинг и управление скважинами. По состоянию на сентябрь 2026 г. такие системы уже охватывают 420 скважин. Они позволяют отслеживать рабочие параметры в режиме онлайн, быстрее реагировать на изменения и дистанционно корректировать режимы работы.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" внедряет систему Weatherford ForeSite для автоматического управления штанговыми насосными установками. Технология анализирует работу скважин в реальном времени и помогает снизить затраты.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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