"Укрнафта" витратить 2,9 млрд грн на захист від атак Росії: частину потужностей перенесуть під землю

У 2026 році Росія посилила атаки на виробничі об’єкти та автозаправні комплекси «Укрнафти». Компанія планує спрямувати 2,9 млрд грн на захист інфраструктури, а також пробурити й ввести в експлуатацію 15 нових свердловин.

Як пише Dilo, про це заявив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Як компанія захищає об’єкти

"Близько 2,9 млрд грн цього року спрямовуємо на захист і безпеку: деякі потужності переносимо під землю, будуємо захисні конструкції, формуємо резерв обладнання, посилюємо автономність і альтернативні схеми енергозабезпечення", — заявив він.

Скільки свердловин планують пробурити

Попри атаки, компанія продовжує буріння. У 2026 році вона планує ввести в експлуатацію 15 нових свердловин. Спільно з "Укргазвидобуванням" цього року вже реалізували три нові свердловини.

За словами Кукури, на об’єктах також впроваджують обладнання для підвищення надійності видобутку. За перші вісім місяців 2026 року у свердловини спустили 63 установки електровідцентрових насосів. Загалом в активному фонді працюють 226 таких установок.

Міжремонтний період свердловин із сучасними насосами збільшився з 214 діб у 2024 році до 410 діб у 2026 році. Для нових систем цей показник сягає 786 діб.

Дистанційне керування свердловинами

Крім того, "Укрнафта" розвиває дистанційний моніторинг та керування свердловинами. Станом на вересень 2026 року такі системи вже охоплюють 420 свердловин. Вони дають змогу відстежувати робочі параметри в режимі онлайн, швидше реагувати на зміни та дистанційно коригувати режими роботи.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" впроваджує систему Weatherford ForeSite для автоматичного керування штанговими насосними установками. Технологія аналізує роботу свердловин у реальному часі та допомагає зменшити витрати.