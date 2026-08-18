"Укрнафта" переводить свердловини на інтелектуальне управління: що це змінить

"Укрнафта" впроваджує систему Weatherford ForeSite для автоматичного керування штанговими насосними установками. Технологія аналізує роботу свердловин у реальному часі та допомагає зменшити витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Скільки свердловин уже підключили

Фонд свердловин "Укрнафти", обладнаних штанговими насосними установками, налічує 580 одиниць.

"Уже 72 працюють з інтелектуальним керуванням, ще 62 підключаємо до сучасної системи Weatherford ForeSite. Надалі плануємо щороку впроваджувати такі рішення ще на 40–60 свердловинах", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, цифрові технології допомагають підвищувати ефективність видобутку, зменшувати витрати та покращувати надійність роботи обладнання.

Як працює технологія та які результати дає

Програмне забезпечення аналізує в режимі реального часу роботу свердловини, стан насосів і приплив рідини, після чого автоматично підбирає режим видобутку без перевантаження техніки.

Впровадження системи забезпечує такі практичні результати:

збереження або збільшення обсягів видобутку;

зниження споживання електроенергії на кожну тонну видобутої рідини;

збільшення періоду роботи обладнання між ремонтами;

зменшення кількості виїздів ремонтних бригад; зниження собівартості видобутку.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" розширює використання нейронних мереж для обробки великих масивів геологічної інформації. Це підвищує точність інженерних рішень та дозволяє геологам швидше отримувати якісні дані для планування нових свердловин.