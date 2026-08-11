У п'ять разів швидше: "Укрнафта" цифровізує геологічні карти за допомогою штучного інтелекту

"Укрнафта" розширює використання штучних нейронних мереж для обробки великих масивів геологічної інформації. Це підвищує точність інженерних рішень та дозволяє геологам швидше отримувати якісні дані для планування нових свердловин.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Нові проєкти зі штучним інтелектом

Науково-дослідний та проєктний інститут "Укрнафти" реалізував дві системи на основі штучних нейронних мереж. Перший проєкт спрямований на підвищення роздільної здатності та зменшення шумів у сейсмічних даних. Це забезпечує геологів детальнішою інформацією під час планування буріння.

Другий проєкт автоматизує оцифрування структурних карт, що збільшило швидкість їхньої обробки орієнтовно у п'ять разів.

"Конкурентоспроможність сучасної нафтогазової компанії визначається не лише технікою чи новими свердловинами. Вона дедалі більше залежить від того, наскільки швидко компанія вміє працювати з даними. Саме тому "Укрнафта" послідовно впроваджує рішення на основі штучного інтелекту", – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Він додав, що саме такі рішення допомагають будувати сучасну технологічну компанію, де цифрові інструменти та штучний інтелект стають частиною щоденної роботи.

Цифровізація архівів

Фахівці компанії оновлюють раніше створені цифрові рішення:

автоматичну інтерпретацію геофізичних досліджень свердловин;

системи оцифрування каротажних матеріалів;

рекомендаційні моделі для вибору свердловин під інтенсифікацію.

Завдяки автоматизації підготовка геолого-геофізичних даних для цифрових моделей родовищ тепер займає один день замість двох-шести тижнів.

У межах цифровізації архівів оцифровано та перекладено українською мовою понад 600 тисяч геолого-промислових документів, а також продовжено розвиток пошукового сервісу "КСПД-Навігація".

Далі компанія планує запустити систему автоматичного виявлення розломів за даними 3D-сейсморозвідки та інтелектуального асистента для геологічних даних.

Нагадаємо, "Укрнафта" планує відкрити п'ять нових свердловин на одному з родовищ, де за допомогою 3D-сейсмічних досліджень було спрогнозовано перспективність нової ділянки. Для майбутніх об'єктів вже уточнено розташування, глибини та траєкторії.