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Пільгові кредити "5-7-9%" варто зробити доступними для великих компаній — співвласниця "Епіцентру"

кредити, документи, рукостискання
Пільгові кредити "5-7-9%" варто зробити доступними для великих компаній / Freepik

Великі компанії, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак, мають отримати можливість залучати пільгові кредити за державною програмою "5-7-9%" нарівні з малим та середнім бізнесом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

Ключові ініціативи та потреби підприємства

Співвласниця мережі озвучила головні бар'єри, з якими стикається постраждалий великий бізнес, та запропонувала рішення:

  • Доступ до пільгового кредитування: урядова програма "5-7-9%" наразі орієнтована виключно на малий і середній бізнес. Великим підприємствам складно залучати валютні кредити через значне фінансове навантаження, тому вони розраховують на пільгові гривневі ресурси для відбудови.
  • Оренда державних складів: через постійне знищення логістичних потужностей ворожими ударами бізнес стикається з відмовами в оренді приватних складів, тому потребує права тимчасово орендувати вільні державні площі.

Масштаби втрат та кадрова ситуація

Російська агресія завдала компанії збитків на мільярди доларів:

  • Зруйновані об'єкти: знищено 417 тис. кв. м торговельних площ, ще близько 500 тис. кв. м зазнали пошкоджень. Крім того, вперше за час війни знищено склад площею 18 тис. кв. м із товаром на майже 3 млрд грн.
  • Працівники та мобілізація: у компанії працюють 38 тис. осіб, з яких 4,6 тис. захищають Україну в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше російський обстріл знищив два логістичних комплекси "Епіцентру" — у Києві та Калинівці, де один із комплексів згорів повністю, а інший зазнав серйозних руйнувань виробничих потужностей.

Автор:
Максим Кольц

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