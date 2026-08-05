Російський обстріл знищив два логістичних комплекси "Епіцентру"

Російський обстріл знищив два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в соцмережах керівниця департаменту зв’язків із громадськістю "Епіцентру" Юлія Чудновець.

Атака Росії на "Епіцентр"

Повністю знищено логістичний центр у Києві, а у Калинівці фактично втрачено одне з найбільших в Україні виробництв керамічної плитки. Загинув молодий співробітник компанії, ще троє людей отримали поранення.

У компанії зазначили, що за цими втратами стоять не лише матеріальні збитки, а й роки роботи тисяч людей.

"За кожною такою новиною - не просто цифри збитків. Це роки праці, сотні людей, їхні мрії, досвід, відповідальність", - повідомили у компанії.

У компанії додали, що підтримують усі українські підприємства, які переживають наслідки російських ударів.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 27 липня знищено торговельний центр "Епіцентр". За даними компанії, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав. В "Епіцентрі" заявили, що планують відбудувати зруйнований об’єкт.

Ще раніше, російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Додамо, у лютому внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі також горів торговий центр "Епіцентр".

А у липні минулого року у Дніпрі через атаку РФ було знищено магазин "Епіцентру" площею понад 11 000 м².