Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російський обстріл знищив два логістичних комплекси "Епіцентру"

Епіцентр
Російські ракети знищили об’єкти "Епіцентру"

Російський обстріл знищив два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в соцмережах керівниця департаменту зв’язків із громадськістю "Епіцентру" Юлія Чудновець.

Атака Росії на "Епіцентр"

Повністю знищено логістичний центр у Києві, а у Калинівці фактично втрачено одне з найбільших в Україні виробництв керамічної плитки. Загинув молодий співробітник компанії, ще троє людей отримали поранення.

У компанії зазначили, що за цими втратами стоять не лише матеріальні збитки, а й роки роботи тисяч людей.

"За кожною такою новиною - не просто цифри збитків. Це роки праці, сотні людей, їхні мрії, досвід, відповідальність", - повідомили у компанії.

У компанії додали, що підтримують усі українські підприємства, які переживають наслідки російських ударів. 

Фото 2 — Російський обстріл знищив два логістичних комплекси "Епіцентру"

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 27 липня знищено торговельний центр "Епіцентр". За даними компанії, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав. В "Епіцентрі" заявили, що планують відбудувати зруйнований об’єкт.

Ще раніше, російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Додамо, у лютому внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі також горів торговий центр  "Епіцентр".

А у липні минулого року у Дніпрі через атаку РФ було знищено магазин "Епіцентру" площею понад 11 000 м².

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності