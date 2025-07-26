Атака на Дніпропетровщину: ракети та дрони РФ знищили "Епіцентр", загинули люди

У ніч проти 26 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Ворог бив ракетами, зокрема балістичними, а також дронами-камікадзе. Основний удар прийшовся на Дніпро та навколишні громади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

У Дніпровському районі, поблизу Кам’янського, внаслідок прямого влучання по торговельному центру "Епіцентр" спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив значну частину будівлі. На момент атаки всередині був один охоронець, він не постраждав. Пожежу локалізували, ліквідація триває.

За даними ДСНС, внаслідок ударів дві людини загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Пошкоджено житлову багатоповерхівку, промислові підприємства, знищено понад 10 автомобілів.

В ОВА додали, що пожежі зафіксовано одразу на кількох локаціях. Окрім ТЦ, горіли підприємства, автостоянки, суха трава. У Покровській громаді Синельниківського району зафіксовані влучання керованими авіабомбами, виникла пожежа. FPV-дроном атаковано Покровську громаду Нікопольського району. Обстрілу зазнала й Марганецька громада.

До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників і 70 одиниць техніки ДСНС. Пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи тривають.