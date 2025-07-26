Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

+0,01

EUR

49,10

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Атака на Дніпропетровщину: ракети та дрони РФ знищили "Епіцентр", загинули люди

атака, Дніпропетровщина
РФ знищила "Епіцентр"

У ніч проти 26 липня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область. Ворог бив ракетами, зокрема балістичними, а також дронами-камікадзе. Основний удар прийшовся на Дніпро та навколишні громади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

У Дніпровському районі, поблизу Кам’янського, внаслідок прямого влучання по торговельному центру "Епіцентр" спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив значну частину будівлі. На момент атаки всередині був один охоронець, він не постраждав. Пожежу локалізували, ліквідація триває.

За даними ДСНС, внаслідок ударів дві людини загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Пошкоджено житлову багатоповерхівку, промислові підприємства, знищено понад 10 автомобілів.

В ОВА додали, що пожежі зафіксовано одразу на кількох локаціях. Окрім ТЦ, горіли підприємства, автостоянки, суха трава. У Покровській громаді Синельниківського району зафіксовані влучання керованими авіабомбами, виникла пожежа. FPV-дроном атаковано Покровську громаду Нікопольського району. Обстрілу зазнала й Марганецька громада.

До ліквідації наслідків залучено понад 270 рятувальників і 70 одиниць техніки ДСНС. Пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи тривають.

Автор:
Тетяна Гойденко