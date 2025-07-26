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Атака на Днепропетровщину: ракеты и дроны РФ уничтожили "Эпицентр", погибли люди

атака, Днепропетровщина
РФ уничтожила "Эпицентр"

В ночь на 26 июля российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Враг бил ракетами, в том числе баллистическими, а также дронами-камикадзе. Основной удар пришелся на Днепр и окружающие общины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

В Днепровском районе, близ Каменского, в результате прямого попадания по торговому центру "Эпицентр" вспыхнул большой пожар. Огонь охватил значительную часть здания. К моменту атаки внутри был один охранник, он не пострадал. Пожар локализован, ликвидация продолжается.

По данным ГСЧС, в результате ударов два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Повреждена жилая многоэтажка, промышленные предприятия, уничтожены более 10 автомобилей.

В ОВА добавили, что пожары зафиксированы сразу на нескольких локациях. Кроме ТЦ горели предприятия, автостоянки, сухая трава. В Покровской общине Синельниковского района зафиксированы попадания управляемыми авиабомбами, возник пожар. FPV-дроном атакована Покровская община Никопольского района. Обстрел потерпели и Марганецкая община.

К ликвидации последствий привлечены более 270 спасателей и 70 единиц техники ГСЧС. Поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются.

Автор:
Татьяна Гойденко