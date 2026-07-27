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Після атаки РФ у Кривому Розі повністю зруйновано "Епіцентр"

Після атаки РФ у Кривому Розі повністю зруйновано "Епіцентр"
Після атаки РФ у Кривому Розі повністю зруйновано "Епіцентр"

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 27 липня знищено торговельний центр "Епіцентр". За даними компанії, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії "Епіцентр".

У компанії не уточнили масштаби матеріальних збитків і характер пошкоджень, однак заявили про повне знищення торговельного об’єкта.

Торговельний центр працював у Кривому Розі з 2007 року. За інформацією компанії, його звели за 76 днів.

В "Епіцентрі" заявили, що планують відбудувати зруйнований об’єкт. Терміни відновлення та обсяг необхідних інвестицій поки не називають.

Зауважимо, мережа "Епіцентр" і "Нова Лінія" обʼєднує 71 торговий обʼєкт по Україні. Через повномасштабне вторгнення РФ компанія втратила 10 торгових центрів загальною площею понад 177 500 кв. м. З них сім ТЦ – у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні – повністю знищені (загальна площа понад 125 600 кв. м). Ще два обʼєкти в Краматорську та Харкові (46 500 кв. м) тимчасово не працюють через пошкодження та наближеність до зон бойових дій. ТЦ у Мелітополі (5400 кв. м) наразі перебуває під окупацією.

Попри втрати, у першому півріччі 2024 року виторг ТОВ «Епіцентр К» зріс на 19,1% і сягнув 37,6 млрд грн, за даними YouControl. Водночас чистий прибуток компанії скоротився на 50,4%, до 480,4 млн грн.

Нагадаємо, російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Автор:
Тетяна Гойденко