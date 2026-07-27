Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 27 липня

Станом на 27 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Малина значно подорожчала. Вартість яблук, черешні, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 27 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 30-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 135-220 грн -5,88% Черешня 120-160 грн +0% Лохина 120-175 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 64,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Проте полуниця подешевшала майже на 6%, зараз її продають в середньому по 160 грн/кг (+28% до початку місяця), а черешню – по 150 грн/кг (+66,7%).

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягоду відпускають в середньому по 140 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Агрус подешевшав одразу на 20% — в середньому до 80 грн/кг. Вартість слив знизилась до 30-60 грн/кг. Ціни на груші залишилися без змін. Водночас подорожчали вишні (+8,33%), малина (+19,05%) та порічки (+11,11%).

На ринку також можна знайти баштанні по прийнятним цінам. Дині подешевшали одразу на 25% до 28-35 грн/кг. Ціни на кавуни також впали – здебільшого цю ягоду продають в межах 12-15 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.