Європейський конкурент SpaceX планує залучити $300 млн інвестицій

Європейський космічний стартап The Exploration Company (TEC) веде переговори про залучення щонайменше $300 млн інвестицій. Угода може підняти оцінку компанії до понад $2 млрд.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Одним із ключових інвесторів може стати новий прапорманський фонд Брюсселя — Scaleup Europe Fund, яким управляє шведська група EQT. Переговори наразі тривають, тому остаточні суми та параметри угоди ще можуть змінитися. Представники EQT та TEC від коментарів відмовилися.

Стартап заснувала у 2021 році Генеральна директорка Елен Юбі. Компанія розробляє першу в Європі багаторазову капсулу для транспортування вантажів, а в майбутньому — і людей, до Міжнародної космічної станції.

Головна родина космічних кораблів TEC має назву Nyx. Крім того, на своєму сайті компанія зазначила про розробку власного ракетного двигуна Storm. TEC є однією з двох компаній, які отримали початкове фінансування від Європейського космічного агентства (ESA) для створення комерційного сервісу доставки на низьку навколоземну орбіту до 2028 року.

Офіси стартапу розташовані у Німеччині, Франції, Люксембурзі, Іспанії, Італії, США та ОАЕ. Раніше TEC уже залучила близько $160 млн від таких фондів, як Balderton, Bessemer, EQT Ventures, Plural, Partech та Vsquared.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що SpaceX збудує власний газопровід у Техасі для запусків ракет Starship наступного покоління. 13-кілометровий об'єкт під назвою Starpipe планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.