Львівщина отримала майже 40 тонн енергетичного обладнання від Литви

До Львівської області зі складів хабів екстреної допомоги Міністерства енергетики України доставлено 39,7 тонни електротехнічного обладнання. Постачальником вантажу виступила литовська компанія Litgrid AB.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Отримане обладнання сприятиме проведенню ремонтних і відновлювальних робіт, підвищенню надійності роботи високовольтних електромереж та зміцненню енергетичної стійкості Львівщини", — зазначили в Міненерго.

У міністерстві підкреслили, що Литва залишається надійним партнером нашої країни у зміцненні енергетичної стійкості та продовжує підтримувати український енергетичний сектор.

Довідково

Litgrid AB — це державний оператор системи передачі електроенергії Литви, який керує високовольтними мережами, забезпечує стабільність енергосистеми країни та відповідає за її інтеграцію з Європою.

Компанія була заснована у 2010 році після реорганізації литовського енергетичного сектору відповідно до вимог енергетичного пакету ЄС. З 1 жовтня 2012 року Litgrid повністю відокремлена від компаній, що контролюють діяльність з виробництва, постачання та розподілу електроенергії. 97,5 відсотка акцій Litgrid належить UAB EPSO-G, яка безпосередньо контролюється Міністерством енергетики Литовської Республіки.

Додамо, минулого тижня до Львівської області надійшла когенераційна газомоторна електростанція вартістю €20 тис. Обладнання надала фінська компанія Kuopion Energia Oy.