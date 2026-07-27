Виплати "єСадок" хочуть звільнити від податків: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 15441, покликаний допомогти батькам успішно поєднувати виховання дітей із професійною діяльністю.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.

Документ передбачає внесення змін до законодавства, згідно з якими щомісячна виплата "єСадок" не включатиметься до загального оподатковуваного доходу платника податків.

Тобто батьки дітей віком від 3 до 6 років зможуть отримувати від 8 000 до 12 000 грн на дитсадок без утримання ПДФО та військового збору.

Крім того, ініціатива пропонує розширити цю податкову пільгу на допологовий та післяпологовий періоди, а також на увесь час догляду за дитиною.

Що таке програма "єСадок"

Програма "єСадок" передбачає щомісячну підтримку для сімей з дітьми дошкільного віку (від 3 до 6 років, а для дітей з особливими освітніми потребами – до 7–8 років), якщо громада не змогла забезпечити дитині місце у садочку або необхідний обсяг послуг догляду.

Батьки отримують державну виплату, яку можуть використати для оплати послуг приватного дитячого садка або інших дозволених форм догляду

Розмір виплати: 8 000 грн, для дітей з інвалідністю – 12 000 грн.

Нагадаємо, 19 серпня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який передбачає збільшення виплат. 14 листопада президент Володимир Зеленський його підписав.