Найбагатші росіяни виводять капітал: фондовий ринок РФ обвалився до рівня 2016 року

Найбагатші люди Росії терміново змінюють структуру своїх інвестиційних портфелів на користь криптовалюти, нерухомості за кордоном та приватних інвестиційних фондів. Про це свідчить стан фондового ринку РФ, який упевнено падає вже 19-й тиждень поспіль.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

Про відтік капіталу свідчить і стан фондового ринку РФ, який упевнено котиться вниз уже 19-й тиждень поспіль. Бажання позбутися російських цінних паперів і вивести активи з країни красномовно говорить лише про одне: люди втрачають віру в майбутнє фінансового проєкту під назвою "Росія".

Станом на середину липня акції провідних російських компаній суттєво подешевшали:

"Газпром" та "ВТБ" втратили понад 21%;

"Норнікель" — 24%;

"Аерофлот" — 27%;

"МТС" — 28%.

Найбільший золотодобувник в Росії — компанія "Полюс" — лише за два тижні втратила понад половину своєї вартості (53%).

З початку квітня поточного року, за оцінками аналітиків, російський фондовий ринок втратив приблизно 30% своєї вартості й відкотився до рівня 2016 року. Такої ситуації не спостерігалося за весь період ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Токсичність російських активів

Підрахунки яскраво ілюструють токсичність сучасних російських цінних паперів. Якби інвестор на початку 2006 року вклав $1000 в акції Apple, то сьогодні отримав би понад $130 тис. прибутку. Та сама інвестиція в акції "Газпрому", навпаки, призвела б до втрати понад $600.

Невипадково Мінфін РФ уже тричі протягом останнього місяця зупиняв розміщення облігацій федеральної позики. Пропозиції інвесторів були настільки невигідними для емітента, що він фактично тікав з торгів, залишившись без залучених коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські олігархи таємно виводять десятки мільярдів доларів через тиск Путіна на бізнес. Головними причинами втечі капіталу стали побоювання щодо стабільності російської економіки, дефіцит державного бюджету та загроза примусової конфіскації приватного майна на користь держави.