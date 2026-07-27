Богатейшие люди России срочно изменяют структуру своих инвестиционных портфелей в пользу криптовалюты, недвижимости за рубежом и частных инвестиционных фондов. Об этом свидетельствует состояние фондового рынка РФ, уверенно падает уже 19-ю неделю подряд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

Об оттоке капитала свидетельствует и состояние фондового рынка РФ, который уверенно катится вниз уже 19-ю неделю подряд. Желание избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны красноречиво говорит лишь об одном: люди теряют веру в будущее финансового проекта под названием "Россия".

По состоянию на середину июля акции ведущих российских компаний существенно подешевели:

"Газпром" и "ВТБ" потеряли более 21%;

"Норникель" - 24%;

"Аэрофлот" - 27%;

"МТС" - 28%.

Крупнейший золотодобытчик в России - компания "Полюс" - всего за две недели потеряла более половины своей стоимости (53%).

С начала апреля текущего года, по оценкам аналитиков, российский фондовый рынок потерял около 30% своей стоимости и откатился к уровню 2016 года. Такой ситуации не наблюдалось за весь период ведения статистики, начиная с 1997 года.

Токсичность российских активов

Подсчеты ярко иллюстрируют токсичность современных российских ценных бумаг. Если бы инвестор в начале 2006 года вложил $1000 в акции Apple, то сегодня бы получил более $130 тыс. прибыли. Та же инвестиция в акции "Газпрома", напротив, привела бы к потере более $600.

Не случайно Минфин РФ уже трижды в течение последнего месяца останавливал размещение облигаций федерального займа. Предложения инвесторов были настолько невыгодны для эмитента, что он фактически убегал с торгов, оставшись без привлеченных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что российские олигархи тайно выводят десятки миллиардов долларов из-за давления Путина на бизнес. Главными причинами бегства капитала стали опасения по поводу стабильности российской экономики, дефицит государственного бюджета и угроза принудительной конфискации частного имущества в пользу государства.