НБУ готовит новые правила открытия и закрытия банковских счетов

Национальный банк предлагает разрешить банкам финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов для оформления банковских счетов и вкладов. Это должно расширить доступ к финансовым услугам клиентам, которым сложнее пользоваться традиционными банковскими отделениями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По проекту изменений коммерческий агент сможет от имени банка финансовой инклюзии:

консультировать клиентов;

предлагать банковские продукты;

готовить и заключать договоры банковского счета;

оформлять договоры банковского вклада;

заключать договоры счета условного хранения или эскроу.

Для этого банк и коммерческий агент должны заключить соответствующий договор.

НБУ также планирует определить список клиентов, которым банки финансовой инклюзии смогут открывать счета по такому механизму.

Изменения связаны со вступлением в силу отдельных положений закона о развитии финансовой инклюзии в Украине.

Соответствующие нормы содержат проект постановления НБУ об изменениях в инструкции по открытию и закрытию счетов пользователей. Документ пока вынесен на обсуждение и еще не вступил в силу.

Напомним, что Нацбанк в прошлом году хотел упростить порядок открытия и закрытия счетов пользователям предоставлятелями платежных услуг по обслуживанию счетов.