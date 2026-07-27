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НБУ готовит новые правила открытия и закрытия банковских счетов

НБУ
НБУ готовит новые правила открытия и закрытия банковских счетов / Depositphotos

Национальный банк предлагает разрешить банкам финансовой инклюзии привлекать коммерческих агентов для оформления банковских счетов и вкладов. Это должно расширить доступ к финансовым услугам клиентам, которым сложнее пользоваться традиционными банковскими отделениями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

По проекту изменений коммерческий агент сможет от имени банка финансовой инклюзии:

  • консультировать клиентов;
  • предлагать банковские продукты;
  • готовить и заключать договоры банковского счета;
  • оформлять договоры банковского вклада;
  • заключать договоры счета условного хранения или эскроу.

Для этого банк и коммерческий агент должны заключить соответствующий договор.

НБУ также планирует определить список клиентов, которым банки финансовой инклюзии смогут открывать счета по такому механизму.

Изменения связаны со вступлением в силу отдельных положений закона о развитии финансовой инклюзии в Украине.

Соответствующие нормы содержат проект постановления НБУ об изменениях в инструкции по открытию и закрытию счетов пользователей. Документ пока вынесен на обсуждение и еще не вступил в силу.

Напомним, что Нацбанк в прошлом году хотел упростить порядок открытия и закрытия счетов пользователям предоставлятелями платежных услуг по обслуживанию счетов.

Автор:
Татьяна Гойденко