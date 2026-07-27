Из 10 билет у всего 3–4: почему "Укрзализныця" не знает своего пассажиропотока

Парадокс пригородного железнодорожного сообщения в Украине состоит в том, что даже цифра убытков перевозчика в значительной степени расчетна. Точного пассажиропотока электричек не знает никто, включая саму "Укрзализныцу".

Об этом говорится в материале Delo.ua.

Как отмечает основатель и директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, в пригородном сообщении условно билетными чуть более трети пассажиропотока — это люди, которые покупают билет за деньги или имеют льготный. Все остальные "Укрзализныця" рассчитывает условно: они являются или "зайцами", или их некорректно учитывают. Две трети пассажиров едут вообще неучтенными.

Именно на этих расчетных данных построен и механизм компенсаций: железнодорожный оператор выдвигает местным органам власти требования по перевозке льготников, а общины, ссылаясь на отсутствие подтвержденного учета, компенсируют лишь незначительную долю убытков.

Из 10 пассажиров электрички только 3-4 есть билет — платный или льготный. Остальные 6–7 едут неучтенными.

Турникеты не работают, а контролеров не хватает

Инструменты для наведения порядка в системе учета существовали давно, но они не работают.

По словам Сергея Вовка, у каждого пассажира должен быть билет, как и в метро. За полную стоимость или льготный. Контроллеров не хватает, а многие показания указывают на то, что за скромную плату они позволяют ехать без билета. Отсутствие учета создает поле злоупотреблений. В то же время на большинстве киевских станций установлены турникеты, но они не функционируют из-за нехватки ресурсов в компании или отсутствия понимания, как активизировать эту систему.

Требуются исследования, а не гипотезы

Впрочем, даже тезис о "две трети неучтенных пассажиров" является лишь оценкой, а не измеренным фактом, предостерегает эксперт по транспорту Наталья Волык.

Она объясняет, что для понимания точных цифр необходимо проводить социологическое исследование, ведь без данных существует гипотеза без подтверждений. При отсутствии точной информации перевозчики вынуждены производить прогнозирование и оказывать услуги в условиях неопределенности.

Наталья Волик подчеркивает, что валидация каждой поездки необходима прежде всего для сбора данных: кто именно пользуется электричками, какое соотношение льготников и платежеспособных пассажиров и какие направления наиболее востребованы.

Без должного учета невозможно планировать ни расписание, ни будущие инвестиции. Даже возмущение пассажиров в социальных сетях из-за отмененных маршрутов или коротких составов поездов имеет те же корни: оператор просто не видит реального спроса.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заказала еще 92 новых пассажирских вагона украинского производства. Соответствующий договор на поставку уже подписан, а изготовить и передать новые вагоны в течение 2027-2028 годов.