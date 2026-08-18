ПриватБанк снова не работает: банк устраняет очередной технический сбой

Во вторник, 18 августа, в работе государственного ПриватБанка произошел повторный технический сбой. Поэтому у пользователей временно недоступн ряд банковских сервисов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба банка.

"Друзья, у нас техническая сложность — сейчас не работают несколько сервисов. Мы уже все чиним и постепенно восстанавливается стабильная работа, обязательно сообщим, как только все будет хорошо работать", — заявили в банке.

IT-специалисты ПриватБанка работают над устранением неполадок и полным восстановлением функционала систем.

15 августа ПриватБанк уже сообщал о временном сбое в работе нескольких сервисов, тогда полноценную работу сервиса удалось восстановить через несколько часов.

Напомним, недавно в мобильном приложении "Приват24" появилась новая функция – сканер IBAN. Этот инструмент предназначен для автоматического заполнения банковских реквизитов, что позволяет пользователям избегать ручного ввода длинных номеров счетов.