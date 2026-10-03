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Новости
Дата публикации

Европа выделили средства на "єВідновлення": сколько семей получат жилье

Финансист
Когда за долги могут забрать жилье: Минюст разъяснил новые правила / Unsplash

Украина привлекла 50 млн евро на жилищные сертификаты по программе "єВідновлення". Ожидается, что финансирование позволит обеспечить новым жильем около 2200 семей, лишившихся дома из-за российской агрессии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения премьер-министра Украины Сергея Корецкого и Министерства финансов.

Средства были привлечены в рамках проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье". Половину суммы – 25 млн евро – предоставил Банк развития Совета Европы (БРРЭ), еще 25 млн евро – правительство Италии.

Это первый транш из дополнительных 100 млн. евро, о привлечении которых Украина договорилась с партнерами во время Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске.

"Поступление этих 50 млн евро – это ресурс, который напрямую поможет украинским семьям, потерявшим свои дома из-за российской агрессии, приобрести новое жилье", – отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Ранее в рамках проекта HOME Украина уже привлекла 200 млн. евро. За эти деньги профинансировали более 6 тыс. жилищных сертификатов.

Напомним, ранее сообщалось, что во время URC-2026 Украина договорилась о дополнительных €100 млн на продолжение программы "єВідновлення": 50 млн евро должен предоставить Банк развития Совета Европы, еще 50 млн евро - правительство Италии.

Автор:
Татьяна Гойденко

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