Украина получит от Банка развития Совета Европы 120 млн евро на компенсации за жилье и поддержку бизнеса

Административный Совет Банка развития Совета Европы (БРРЕ) одобрил выделение 120 млн евро для Украины. Из них 100 млн евро направят на выплату компенсаций за уничтоженное войной жилье, а 20 млн евро – на кредитование микропредприятий и малых фермерских хозяйств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Восстановление жилья

На реализацию программы HOME выделено 100 млн евро для выплаты компенсаций гражданам за жилье, разрушенное в результате боевых действий. Реализация этого механизма происходит через государственные жилищные сертификаты, позволяющие людям приобрести новую недвижимость. Эти средства дополняют предварительные этапы финансирования, в рамках которых уже использовано 200 млн. евро и приобретено 3 774 жилых объекта для 13 000 граждан.

Программа официально продлена до 30 июня 2028 года из-за высокой востребованности, поскольку количество заявок на компенсацию уже превысило 98 тысяч.

Поддержка бизнеса и фермерства

На это направление направлено 20 млн. евро. Программа будет реализовываться через Фонд развития предпринимательства с участием банков-партнеров и кредитных союзов. Структура финансового пакета включает кредит БРРЕ (20 млн. евро), инвестиционный грант ЕС (4,6 млн. евро), техническую помощь и средства для покрытия валютных рисков.

Финансирование ориентировано на бизнесы, имеющие ограниченный доступ к кредитам из-за последствий войны. Приоритет в предоставлении средств получат внутренне перемещенные лица, ветераны, предприниматели и лица с инвалидностью. Согласно условиям, не менее половины всей суммы будут направлены именно на уязвимые группы населения, а треть инвестиций используют для внедрения энергоэффективных и устойчивых решений.

Общий объем финансовой поддержки от БРРЕ с момента вступления Украины в организацию в 2023 году уже превысил 670 млн евро. Эти ресурсы используются для восстановления медицинских учреждений, помощи переселенцам и восстановления жилищного фонда.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина получила от Банка развития Совета Европы второй транш в сумме 100 млн. евро для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).