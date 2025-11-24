Запланована подія 2

Читати українською

100 млн евро для ВПЛ: Украина получила второй транш от Банка развития Совета Европы

евро
Украина получила второй транш от БРРЭ / Shutterstock

Украина получила от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) второй транш в сумме 100 млн. евро для реализации проекта по поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Проект "Поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине" направлен на поддержку адаптации ВПЛ в новых общинах, гарантирование доступа к необходимым услугам, содействие укреплению местной экономики и уменьшению социального напряжения. В 2025 году Украина полностью привлекла все 200 млн. евро, предусмотренные этим проектом.

"За этими цифрами стоят реальные люди и семьи. Это тысячи людей, вынужденных покинуть свои дома, и сегодня получают временную, но жизненно необходимую поддержку", — подчеркнула заместитель министра финансов Ольга Зикова.

Выделенные ресурсы обеспечат непрерывное финансирование жизненно важных социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, включая покрытие расходов на:

  • жилье;
  • питание;
  • медицинскую помощь;
  • образование детей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

За два года сотрудничества с БРСЕ Украина привлекла почти 430 млн евро, что составляет около 80% общего объема кредитных ресурсов, которые Банк сейчас предоставляет нашему государству. Эти средства направлены на социальные проекты в сферах здравоохранения, обеспечение жильем пострадавших от войны, а также на поддержку ВПЛ.

Сегодня кредитный портфель проектов БРСЕ в Украине насчитывает пять проектов на общую сумму 550 млн евро.

Напомним, Рада зарегистрировала законопроект, который будет гарантировать внутренне перемещенным лицам право на пребывание в местах проживания в течение времени военного положения и полгода после его завершения.

Автор:
Татьяна Ковальчук