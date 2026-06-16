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Минобороны кодифицировало 1000 образцов вооружения с начала года

война, оружие, ВСУ
Украинское производство доминирует в новых образцах вооружения для ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

С начала года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 1000 образцов вооружения и военной техники. Подавляющее большинство из них – 892 образца являются продукцией украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Украина наращивает арсенал

За аналогичный период прошлого года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации 659 образцов вооружения и военной техники. В 2026 г. этот показатель вырос более чем на 50%, что свидетельствует о существенном расширении номенклатуры современного вооружения в Силах обороны.

Одним из ключевых приоритетов оборонной стратегии Украины остается достижение технологического превосходства над противником. Именно поэтому среди кодифицированных образцов преобладают современные системы, адаптированные к условиям высокой интенсивности.

Какие виды вооружения кодифицировали

Оборонное ведомство кодифицировало, в частности:

  • свыше 300 новых БпАК;
  • 188 боеприпасов;
  • 128 средств связи;
  • свыше 60 образцов РЭБ/РЭР;
  • 50 новых НРК;
  • около 50 образцов бронетехники и специальных бронеавтомобилей и т.д.

Все эти образцы прошли испытания в сложных условиях и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики. Большинство из них уже используются подразделениями Сил обороны Украины.

Украинского оружия стало больше

Из 1000 кодифицированных образцов вооружения и военной техники 892 – украинского производства. Это почти 90% и свидетельствует о дальнейшем росте возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Для сравнения доля украинских образцов среди кодифицированных в прошлом году составила 69,6%, а в позапрошлом году - 74,6%.

Украинские производители сосредотачиваются на создании высокотехнологичных решений, отвечающих требованиям современной войны.

Кодифицировано не только летальное вооружение

Кроме боевых систем, с начала 2026 года Министерство обороны также кодифицировало:

  • 68 автомобилей разного типа и назначения;
  • 34 образцы техники тылового обеспечения;
  • 16 инженерных средств;
  • 9 средств технического обслуживания вооружения и техники.

Кроме того, арсенал сил обороны пополнили новые образцы стрелкового вооружения, надводные средства, оптические системы, средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), макеты, программное обеспечение и другие разработки.

Усиление ОПК Украины

В мае 2026 года Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 10,84 млрд грн на усиление обороноспособности государства.

Из этой суммы:

  • 9,05 млрд грн направлено на закупку нового вооружения, модернизацию и ремонт военной техники;
  • 1,79 млрд грн — в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности, внедрение новых технологий, расширение производственных мощностей и развитие отрасли.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько