Оружие в один клик: военные получили почти полмиллиона БПЛА и техники через маркетплейс

С начала 2026 года украинские военные получили непосредственно 485 тысяч беспилотников и других технических средств на общую сумму 31,4 млрд грн. Поставки реализовали через DOT-Chain Defence – специализированный маркетплейс оружия, разработанный Государственным оператором тыла (ДОТ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время на цифровой платформе представлено почти 800 позиций более 200 украинских производителей.

В ведомстве отмечают, что благодаря полной цифровизации процессов и отсутствию бумажной бюрократии, средний срок от момента заказа до получения средства на передовой составляет всего 9 дней. Контрактование, оплата и логистика полностью берет на себя ДОТ.

Расширение ассортимента

По запросу военнослужащих функционал DOT-Chain Defence был расширен. Теперь, кроме дронов и техники, подразделения могут заказывать боеприпасы и сбросы для беспилотных систем.

Кроме того, платформу интегрировали с Brave1 Market. Это позволяет военным заказывать дополнительные БПЛА за еБалы в рамках бонусной программы "Армия дронов".

Также по инициативе Минобороны Агентство оборонных закупок ДОТ запустило механизм авансирования производителей - теперь эффективные производители дронов будут получать средства авансом. Цель – дать рынку оборотные средства для ускорения производства и поставок технологий в боевые подразделения.

Параллельно государство масштабирует централизованное обеспечение армии. Темпы поставок в 2026 году уже значительно превышают прошлогодние.

О DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – это дополнительный инструмент обеспечения войска, дополняющий централизованные поставки от государства.

Боевые подразделения за бюджетные средства могут самостоятельно выбирать и быстро заказывать именно те средства, которые нужны для выполнения боевых задач на конкретном участке фронта.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.