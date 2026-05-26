Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оружие в один клик: военные получили почти полмиллиона БПЛА и техники через маркетплейс

Минобороны
Через платформу DOT-Chain Defence поставили техники на рекордную сумму / Минобороны

С начала 2026 года украинские военные получили непосредственно 485 тысяч беспилотников и других технических средств на общую сумму 31,4 млрд грн. Поставки реализовали через DOT-Chain Defence – специализированный маркетплейс оружия, разработанный Государственным оператором тыла (ДОТ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время на цифровой платформе представлено почти 800 позиций более 200 украинских производителей.

В ведомстве отмечают, что благодаря полной цифровизации процессов и отсутствию бумажной бюрократии, средний срок от момента заказа до получения средства на передовой составляет всего 9 дней. Контрактование, оплата и логистика полностью берет на себя ДОТ.

Расширение ассортимента

По запросу военнослужащих функционал DOT-Chain Defence был расширен. Теперь, кроме дронов и техники, подразделения могут заказывать боеприпасы и сбросы для беспилотных систем.

Кроме того, платформу интегрировали с Brave1 Market. Это позволяет военным заказывать дополнительные БПЛА за еБалы в рамках бонусной программы "Армия дронов".

По запросу военных через DOT-Chain Defence теперь можно заказывать не только дроны и технику, но и боеприпасы и сбросы в беспилотные системы.

Также по инициативе Минобороны Агентство оборонных закупок ДОТ запустило механизм авансирования производителей - теперь эффективные производители дронов будут получать средства авансом. Цель – дать рынку оборотные средства для ускорения производства и поставок технологий в боевые подразделения.

Параллельно государство масштабирует централизованное обеспечение армии. Темпы поставок в 2026 году уже значительно превышают прошлогодние.

О DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – это дополнительный инструмент обеспечения войска, дополняющий централизованные поставки от государства.

Боевые подразделения за бюджетные средства могут самостоятельно выбирать и быстро заказывать именно те средства, которые нужны для выполнения боевых задач на конкретном участке фронта.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб