Военные заказали техники на 184 млн грн из-за маркетплейс оружия

Украинские подразделения получают вооружение без бюрократии / Сухопутные войска ВСУ

Подразделения Линии дронов уже получили первые партии беспилотников и другого оборудования на 40,8 млн грн через систему DOT-Chain Defence. Всего за две недели работы военные заказали техники на 184,8 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Как работает система DOT-Chain Defence

Подразделения "Линии дронов" уже получили первые партии беспилотников и другого оборудования на сумму 40,8 млн. грн. через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Как сообщается, военные продолжают активно использовать новую систему снабжения для оперативного обеспечения подразделений необходимыми средствами. Всего менее чем за две недели работы в системе было оформлено заказов на 184,8 млн. грн., из которых первые поставки уже осуществлены.

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям быстрее получать необходимую оснастку без лишней бюрократии, самостоятельно выбирая технику в соответствии с боевыми потребностями на своих участках фронта.

В рамках этой инициативы Министерство обороны Украины отдельно предусмотрело бюджет для работы подразделений "Линии дронов" в системе. Платформа доступна для боевых бригад, которые могут напрямую формировать запросы на необходимое оборудование.

Система DOT-Chain Defence, внедряемая Агентством оборонных закупок, обеспечивает полный цикл поставок: от подключения производителей и формирования предложений до заключения контрактов, оплаты и контроля логистики.

По данным военных, подразделения "Линии дронов" ежемесячно уничтожают значительную часть вражеских целей на фронте. Цель расширения новой системы снабжения повысить эффективность боевых подразделений и усилить технологическое преимущество на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды и Украина заключили договор, предусматривающий   совместное производство беспилотных летательных аппаратов .

Автор:
Ольга Опенько