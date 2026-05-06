Військові замовили техніки на понад 184 млн грн через маркетплейс зброї

Українські підрозділи отримують озброєння без бюрократії / Сухопутні війська ЗСУ

Підрозділи “Лінії дронів” уже отримали перші партії безпілотників та іншого обладнання на 40,8 млн грн через систему DOT-Chain Defence. Загалом за менш ніж два тижні роботи військові замовили техніки на 184,8 млн грн.

Як працює система DOT-Chain Defence

Підрозділи "Лінії дронів" уже отримали перші партії безпілотників та іншого обладнання на суму 40,8 млн грн через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Як повідомляється, військові продовжують активно використовувати нову систему постачання для оперативного забезпечення підрозділів необхідними засобами. Загалом менш ніж за два тижні роботи в системі було оформлено замовлень на 184,8 млн грн, з яких перші поставки вже здійснені.

DOT-Chain Defence дозволяє підрозділам швидше отримувати необхідне оснащення без зайвої бюрократії, самостійно обираючи техніку відповідно до бойових потреб на своїх ділянках фронту.

У рамках цієї ініціативи Міністерство оборони України окремо передбачило бюджет для роботи підрозділів "Лінії дронів" у системі. Платформа доступна для бойових бригад, які можуть напряму формувати запити на необхідне обладнання.

Система DOT-Chain Defence, яку впроваджує Агенція оборонних закупівель, забезпечує повний цикл постачання: від підключення виробників і формування пропозицій до укладення контрактів, оплати та контролю логістики.

За даними військових, підрозділи "Лінії дронів" щомісяця знищують значну частину ворожих цілей на фронті. Розширення нової системи постачання має на меті підвищити ефективність бойових підрозділів і посилити технологічну перевагу на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди та Україна уклали договір, який передбачає спільне виробництво безпілотних літальних апаратів

Автор:
Ольга Опенько