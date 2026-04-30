Зона ураження до 150 км: Україна тестує нові FPV-дрони

Україна тестує нові типи FPV-дронів і готується значно посилити удари безпілотниками. Уже найближчими місяцями планується перекрити зону до 150 км від кордону ударними БпЛА.

Як пише Delo.ua, про це інформує радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Нові FPV-дрони для фронту

За його словами, у найближчій перспективі українські сили планують суттєво посилити використання ударних безпілотників. Зокрема, йдеться про контроль і ураження цілей у зоні 100–150 км від кордону.

Бескрестнов зазначив, що саме в цьому радіусі зосереджено багато важливих цілей противника. Також він наголосив, що кількість далеких ударів дронами зростатиме.

У Міністерство оборони України працюють над розвитком технологій і постачанням нових рішень, тоді як підрозділи Збройні сили України вже мають ресурси для їх ефективного застосування.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони спільно з Brave1 провело полігонні випробування нового покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Під час тестів безпілотники долали до 25 км та успішно вражали цілі навіть в умовах активної дії РЕБ.