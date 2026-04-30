Зона поражения до 150 км: Украина тестирует новые FPV-дроны
Украина тестирует новые типы FPV-дронов и готовится значительно усилить удары беспилотниками. Уже в ближайшие месяцы планируется перекрыть зону до 150 км от границы ударными БПЛА.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.
Новые FPV-дроны для фронта
По его словам, в ближайшей перспективе украинские силы планируют существенно усилить использование ударных беспилотников. В частности, речь идет о контроле и поражении целей в зоне 100–150 км от границы.
Бескрестнов отметил, что именно в этом радиусе сосредоточены многие важные цели противника. Также он подчеркнул, что количество дальних ударов дронами будет расти.
В Министерстве обороны Украины работают над развитием технологий и поставкой новых решений, в то время как подразделения Вооруженные силы Украины уже имеют ресурсы для их эффективного применения.
Напомним, недавно Минобороны совместно с Brave1 провело полигонные испытания нового поколения ударных FPV-дронов от восьми украинских производителей. В ходе тестов беспилотники преодолевали до 25 км и успешно поражали цели даже в условиях активного действия РЭБ.