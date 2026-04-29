Нові ударні FPV-дрони пройшли випробування: постачання у військо пришвидшують

Міноборони спільно з Brave1 провело полігонні випробування нового покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Під час тестів безпілотники долали до 25 км та успішно вражали цілі навіть в умовах активної дії РЕБ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

В Україні тестують ударні FPV-дрони

До вдосконалення цього напрямку також долучений радник з ефективності безпілотних систем Сергій Стерненко.

Під час тестувань безпілотники демонстрували здатність долати відстань до 25 кілометрів і точно уражати цілі навіть за умов активної дії різних засобів радіоелектронної боротьби. Частина представлених рішень повністю виконала поставлені завдання в умовах, максимально наближених до реального бою.

Головна мета - якнайшвидше масштабувати ці технології у війську та забезпечити оперативне постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження їхньої результативності.

Для цього вже створено необхідну систему:

спрощено процедури кодифікації, що скорочує шлях від розробки до застосування на фронті;

змінено підхід до формування потреб: 80% ресурсів спрямовується на перевірені ефективні рішення за даними з поля бою, ще 20% — на розвиток нових технологій;

на регулярній основі проводяться полігонні випробування спільно з Brave1 для оперативної оцінки нових розробок.

Для кожного класу безпілотників розробляється окрема методика випробувань. До тестування залучають усіх виробників, чиї рішення ще не перебувають на державному контракті. Якщо дрон підтверджує свою ефективність у бойових умовах, одразу запускається процес його контрактування та подальшого масштабування.

Саме за таким підходом і відбулося тестування нового типу FPV-дронів.

Інновації системно впроваджуються у війську, щоб забезпечити перевагу в кожному технологічному циклі війни та виконати стратегічні завдання - посилити захист неба, стримати противника на фронті й завдати відчутного удару по економічному потенціалу Росії.

Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.