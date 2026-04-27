Українські дрони вироблятимуть у Норвегії: коли очікувати перші поставки

Норвегія виділяє додаткові мільярди на українську зброю в 2026 році / Міноборони

Україна та Норвегія офіційно об’єднують зусилля у сфері військових технологій. Сторони підписали угоду про створення першого спільного підприємства з виробництва українських безпілотників типу mid-strike.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Виготовляти дрони будуть безпосередньо в Норвегії, що гарантує безпеку виробничого процесу. Весь арсенал із декількох тисяч одиниць, випущений у межах цієї ініціативи, негайно відправлять на передову для підкріплення Сил оборони України.

Зазначається, що проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідний документ у Києві скріпили підписами посол Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони Сергій Боєв.

У Міноборони додали, що цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Міністр оборони України Михайло Федоров назвав це партнерство форматом win-win. Україна отримує критично важливу техніку для перехоплення ініціативи на фронті, а Норвегія — доступ до передових технологій, які вже пройшли випробування у реальних бойових умовах.

Це дозволить північній країні значно посилити власну оборонну промисловість.

Перші поставки будуть вже до літа

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що допомога Україні сьогодні — це пряма інвестиція у безпеку самої Норвегії та всього регіону.

За його словами, досвід, отриманий у межах цього проєкту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

Угода структурована таким чином, щоб у майбутньому розширити співпрацю та включити інші продукти та розробницькі проекти. Вона створює можливості для норвезького досвіду та норвезької оборонної промисловості зв'язатися з українським постачальником.

Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.

Автор:
Тетяна Бесараб