Українські дрони вироблятимуть у Норвегії: коли очікувати перші поставки
Україна та Норвегія офіційно об’єднують зусилля у сфері військових технологій. Сторони підписали угоду про створення першого спільного підприємства з виробництва українських безпілотників типу mid-strike.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Виготовляти дрони будуть безпосередньо в Норвегії, що гарантує безпеку виробничого процесу. Весь арсенал із декількох тисяч одиниць, випущений у межах цієї ініціативи, негайно відправлять на передову для підкріплення Сил оборони України.
Зазначається, що проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.
Відповідний документ у Києві скріпили підписами посол Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони Сергій Боєв.
У Міноборони додали, що цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.
Міністр оборони України Михайло Федоров назвав це партнерство форматом win-win. Україна отримує критично важливу техніку для перехоплення ініціативи на фронті, а Норвегія — доступ до передових технологій, які вже пройшли випробування у реальних бойових умовах.
Це дозволить північній країні значно посилити власну оборонну промисловість.
Перші поставки будуть вже до літа
Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.
Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.
Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік підкреслив, що допомога Україні сьогодні — це пряма інвестиція у безпеку самої Норвегії та всього регіону.
За його словами, досвід, отриманий у межах цього проєкту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.
Угода структурована таким чином, щоб у майбутньому розширити співпрацю та включити інші продукти та розробницькі проекти. Вона створює можливості для норвезького досвіду та норвезької оборонної промисловості зв'язатися з українським постачальником.
Нагадаємо, Україна також запропонувала Німеччині укласти двосторонню угоду щодо виробництва дронів, ракет і оборонного софту. Сторони вже переходять до практичної роботи над ініціативою.