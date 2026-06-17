Трамп заявив про можливі нові санкції проти Росії та підтримку України

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 заявив, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет у Європі. Також він повідомив про переговори із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, допустив запровадження нових санкцій проти Росії та висловився щодо перебігу війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Суспільного".

Заяви Трампа на саміті G7

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 та підсумкової пресконференції зробив низку заяв щодо війни в Україні, відносин із Росією та перспектив подальшої підтримки Києва.

За словами американського лідера, він провів "дуже хороші розмови" як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп висловив переконання, що обом сторонам необхідно розпочати прямий діалог, однак, на його думку, вони поки не знають, як це зробити.

Водночас президент США зазначив, що Росія нині зазнає більших втрат на фронті, ніж Україна, оскільки саме російська армія веде наступальні дії.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вважає він Володимира Путіна більш відповідальним за продовження війни, Трамп відмовився давати пряму оцінку. Він пояснив це тим, що прагне сприяти врегулюванню конфлікту, а подібні заяви, за його словами, не допомагають переговорному процесу.

Також глава Білого дому підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Коментуючи це питання, Трамп звернув увагу на ситуацію на світовому нафтовому ринку та зазначив, що США уважно стежать за динамікою цін на нафту після укладення мирної угоди з Іраном.

Окремо президент США повідомив, що американська адміністрація готова розглянути питання надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет у Європі. Такий крок може стати одним із напрямів подальшої військово-технічної співпраці між Вашингтоном та Києвом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорював можливість отримання Україною ліцензій на виробництво протибалістичних ракет і систем протиповітряної оборони. Питання посилення ППО та енергетичної підтримки також стало однією з ключових тем переговорів під час саміту G7 у Франції.