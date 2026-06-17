Погроза Трампа відновити санкції проти російської нафти обвалила ринок акцій РФ до нових мінімумів

Погроза президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти, які були тимчасово призупинені через війну в Ірані, опустила російський ринок акцій на нові мінімуми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Ринок перейшов до обвалу

Зазначається, що індекс Московської біржі завершив вівторок зниженням на 2,05% - другим за масштабами цього року - і в ході сесії опускався до 2475 пунктів, найнижчого рівня з 27 жовтня минулого року.

Вперше майже за 8 місяців індекс Московської біржі закінчив день нижче за позначку 2500 пунктів. А гонку вниз очолили акції нафтових компаній. Так, акції "Роснефти" обвалилися на 5,5%, "Лукойлу" - на 5,3%, "Сургутнафтогазу" - на 3,1%. На 3,3% подешевшала "Газпром нафта", яка після нальоту дронів була змушена зупинити Московський НПЗ. На 7,2% впали акції "Татнафти", у якої через дрони став найбільший НПЗ "Танеко".

"Зниження нафтових цін додало котируванням російських акцій додаткового негативу", - зазначає аналітик Freedom Finance Наталія Мільчакова.

Вона нагадала, що на очікуваннях розблокування Ормузької протоки котирування нафти марки Brent вперше з березня впали нижче за $80 за барель, втративши майже 10% за два дні.

Відновлення санкцій Трампа призведе до скорочення доходів Росії, пишуть аналітики "Вектор Капіталу".

Економіст Віктор Туньов зауважує, що з початку року російський фондовий ринок втратив 3 трильйони рублів ($ 41,38 млрд) капіталізації, щодо довоєнних рівнів — 13 трильйонів ($179,4 млрд — $182 млрд) капіталізації, а щодо розміру економіки сумарна вартість усіх акцій близька до найнижчих рівнів щонайменше за 26 років — 20% ВВП.

США можуть незабаром поновити санкції проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім зможе незабаром знову запровадити санкції проти російської нафти. Така можливість зʼявиться після відкриття Ормузької протоки, передає слова американського лідера Euronews.

"Ми зможемо це зробити, тому що нафта тепер тече. Ми зняли санкції, тому що, очевидно, ми не хотіли перешкоджати потоку нафти, тому ми маємо змогу зробити це найближчим часом", — заявив Трамп після робочих зустрічей щодо України та Близького Сходу на саміті G7.

Нагадаємо, після початку війни на Близькому Сході Сполучені Штати тричі робили послаблення санкцій проти російської нафти. 18 травня Міністерство фінансів США запровадило тимчасову 30-денну генеральну ліцензію, яка дозволяє найбільш енергетично вразливим країнам отримати доступ до російської нафти. Це викликало невдоволення України та її союзників, які прагнуть посилити тиск на Москву.