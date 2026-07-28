Будівництво Північного обходу Житомира: на трьох тендерах зекономлено понад 18 млн грн

Агентство відновлення провело через Централізовану закупівельну організацію (ЦЗО) три тендери на послуги технічного нагляду за будівництвом Північного обходу Житомира. Під час відкритих торгів очікувану вартість робіт вдалося знизити з 27,0 млн грн до 8,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства.

"У 2025 році ми створили Централізовану закупівельну організацію... Поки, попри чисельні звернення до Міністерства фінансів, забезпечити державне фінансування на роботу організації так і не вдалось. Тому ЦЗО працює в умовах, коли доводиться самостійно забезпечувати кошти на своє функціонування... Лише на одному об’єкті — будівництві Північного обходу Житомира — вдалося зекономити понад 18 млн грн", — зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Результати торгів

Процедуру розділили на три окремі тендери — за кількістю черг будівництва.

Для залучення міжнародних компаній тендерну документацію підготували двома мовами та надіслали запрошення потенційним учасникам. У кожному з трьох процедур взяли участь по три компанії, серед яких були іноземні підприємства з офіційними представництвами в Україні.

За підсумками торгів досягнуто таких показників:

I черга: очікувана вартість — 3,9 млн грн, договірна — 1,9 млн грн (економія 51%);

II черга: очікувана вартість — 6,5 млн грн, договірна — 2,0 млн грн (економія 69%);

III черга: очікувана вартість — 16,6 млн грн, договірна — 4,8 млн грн (економія 71%).

Загальна очікувана вартість трьох об'єктів становила 27,0 млн грн, а після торгів знизилася до 8,7 млн грн. Загальна економія складає понад 18 млн грн, або близько 68%.

Наразі розпочато процедуру підписання договорів із переможцями аукціонів.

Нагадаємо, на Північному обході Житомира триває підготовчий етап реконструкції ділянки траси М-06 Київ — Чоп. У межах робіт 22-кілометрову ділянку магістралі планують розширити з двох до чотирьох смуг.