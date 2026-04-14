Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,20

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Агентство відновлення заощадило 2,8 млрд гривень на закупівлях за минулий рік

У 2025 році Агентство відновлення провело 3712 закупівель / Freepik

За 2025 рік служби Агентства відновлення оголосили 3712 закупівель. Загальна очікувана вартість цих процедур склала понад 73 млрд гривень. З них 682 закупівлі провели через відкриті торги на суму 56 млрд грн. За результатами відкритих торгів економія склала 2,8 млрд грн, що дорівнює 7,35 % від загального обсягу.

Як пише Delo.ua, про це розповів заступник голови Агентства відновлення Юрій Сверба.

Середній показник економії під час відкритих процедур досяг 11,06 %. При цьому, конкуренція на торгах становила 1,94 учасника на одну закупівлю. Цей показник співпадає із загальноукраїнським рівнем за 2025 рік, який зафіксовано на позначці 1,9 учасника в електронній системі.

За словами Сверби, система закупівель Агентства відновлення за останній рік пройшла процес оптимізації. Основні зміни включають: якісний відбір постачальників; мінімізацію закупівельних ризиків; відкриту публікацію кошторисів і цін; системний аналіз процесів.

Запроваджена модель базується на поєднанні прозорості та професійного контролю. Головними пріоритетами розвитку визначено: максимальну доступність інформації через відкриті дані; використання зручних цифрових форматів документів; професійну підготовку фахівців у регіонах.

Реалізація великої кількості процедур для критично важливих об’єктів забезпечується уповноваженими особами у регіонах. Значна частина роботи виконується у стислі терміни під високим навантаженням.

Модель Агентства демонструє потенціал для масштабування на весь державний сектор. Проте повне впровадження єдиного стандарту для країни потребує подальшого балансування між відкритістю даних та ефективністю процедур.

Нагадаємо, на Київщині триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Права замовника робіт передали Агентству відновлення влітку минулого року. Наразі проєкт будівництва військового містечка в Гостомелі перейшов до активної фази. 

Автор:
Тетяна Ковальчук