Агентство відновлення заощадило 2,8 млрд гривень на закупівлях за минулий рік

За 2025 рік служби Агентства відновлення оголосили 3712 закупівель. Загальна очікувана вартість цих процедур склала понад 73 млрд гривень. З них 682 закупівлі провели через відкриті торги на суму 56 млрд грн. За результатами відкритих торгів економія склала 2,8 млрд грн, що дорівнює 7,35 % від загального обсягу.

Як пише Delo.ua, про це розповів заступник голови Агентства відновлення Юрій Сверба.

Середній показник економії під час відкритих процедур досяг 11,06 %. При цьому, конкуренція на торгах становила 1,94 учасника на одну закупівлю. Цей показник співпадає із загальноукраїнським рівнем за 2025 рік, який зафіксовано на позначці 1,9 учасника в електронній системі.

За словами Сверби, система закупівель Агентства відновлення за останній рік пройшла процес оптимізації. Основні зміни включають: якісний відбір постачальників; мінімізацію закупівельних ризиків; відкриту публікацію кошторисів і цін; системний аналіз процесів.

Запроваджена модель базується на поєднанні прозорості та професійного контролю. Головними пріоритетами розвитку визначено: максимальну доступність інформації через відкриті дані; використання зручних цифрових форматів документів; професійну підготовку фахівців у регіонах.

Реалізація великої кількості процедур для критично важливих об’єктів забезпечується уповноваженими особами у регіонах. Значна частина роботи виконується у стислі терміни під високим навантаженням.

Модель Агентства демонструє потенціал для масштабування на весь державний сектор. Проте повне впровадження єдиного стандарту для країни потребує подальшого балансування між відкритістю даних та ефективністю процедур.

Нагадаємо, на Київщині триває відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Права замовника робіт передали Агентству відновлення влітку минулого року. Наразі проєкт будівництва військового містечка в Гостомелі перейшов до активної фази.