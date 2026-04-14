Агентство восстановления сэкономило 2,8 млрд гривен на закупках за прошлый год

За 2025 год службы Агентства обновления объявили 3712 закупок. Общая ожидаемая стоимость этих процедур составила более 73 млрд. гривен. Из них 682 закупки провели через открытые торги на сумму 56 млрд. грн. По результатам открытых торгов экономия составила 2,8 млрд грн, что равняется 7,35% от общего объема.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал заместитель председателя Агентства восстановления Юрий Сверба.

Средний показатель экономии в ходе открытых процедур достиг 11,06%. При этом конкуренция на торгах составила 1,94 участника на одну закупку. Этот показатель совпадает с общеукраинским уровнем за 2025 год, зафиксированным на отметке 1,9 участника в электронной системе.

По словам Свербы, система закупок Агентства по восстановлению за последний год прошла процесс оптимизации. Основные изменения включают в себя: качественный отбор поставщиков; минимизацию закупочных рисков; открытую публикацию смет и цен; системный анализ процессов

Внедренная модель основана на сочетании прозрачности и профессионального контроля. Главными приоритетами развития определены: максимальная доступность информации через открытые данные; использование удобных цифровых форматов документов; профессиональная подготовка специалистов в регионах.

Реализация множества процедур для критически важных объектов обеспечивается уполномоченными лицами в регионах. Значительная часть работы выполняется в сжатые сроки под высокой нагрузкой.

Модель Агентства показывает потенциал для масштабирования на весь государственный сектор. Однако полное внедрение единого стандарта для страны требует дальнейшей балансировки между открытостью данных и эффективностью процедур.

Напомним, в Киевской области продолжается восстановление жилья, поврежденного в результате полномасштабного российского вторжения. Права заказчика работ передали Агентству восстановление летом прошлого года. В настоящее время проект строительства военного городка в Гостомеле перешел в активную фазу.