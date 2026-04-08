В Гостомеле строят первые дома на месте разрушенного военного городка (ФОТО)

В Киевской области продолжается восстановление жилья, поврежденного в результате полномасштабного российского вторжения. Проект восстановления военного городка в Гостомеле перешел в активную фазу строительства первых 144 квартир.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

Права заказчика работ передали Агентству летом прошлого года. Специалисты обновили проектную документацию, провели экспертизу с учетом норм энергоэффективности, внедрили требования по инклюзивности и безопасности пространства.

Этапы работ

В настоящее время строители выполняют следующие задачи: подготовка котлованов для двух домов, подвоз спецтехники, монтаж временных помещений для персонала.

строительство многоэтажек в Гостомеле / Агентство восстановления

Первые два дома рассчитаны на 144 квартиры. В общем, вместо пяти разрушенных объектов построят современные семиэтажные сооружения. Количество жилых площадей увеличится до 360 квартир.

Проект первой очереди предусматривает строительство противорадиационного укрытия площадью 2100 м2 и создание условий для пребывания одновременно 1212 человек, а также полное обновление сетей водоснабжения и электроэнергии. В невоенное время помещение защитного сооружения будет функционировать как спортивный центр.

Очередность получения жилья

Вопрос распределения квартир прокомментировал первый заместитель председателя Агентства восстановления Николай Бойко: "В первую очередь людей, ожидающих восстановленных домов, интересует вопрос очередности получения жилья. Квартиры, построенные в пределах первых двух очередей, сначала будут предоставлять семьям, проживавшим здесь и потерявшим жилье. Все процессы запараллелированы".

В военном городке на месте пяти разрушенных домов, в которых было 272 квартиры, планируется возвести современные семиэтажные здания на 360 квартир. Также проект предусматривает строительство противорадиационного укрытия и полную замену инженерных сетей. Будущие жители смогут участвовать в планировании благоустройства и оформлении общественных зон у новых домов.

Ранее сообщалось, что в городе Васильков, Киевской области, продолжается строительство новой девятиэтажки. Этот дом возводится на месте пятиэтажки, разрушенной в результате ракетных обстрелов в 2022 году.