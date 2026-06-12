Цены на украинских АЗС пошли вниз: больше всего подешевел дизель

В период с 5 по 12 июня украинские сети АЗС снизили розничные цены на топливо. Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте дизельного горючего, средняя стоимость которого снизилась на 2,4 грн/л до 82,76 грн/л, а литр бензина А-95 подешевел до 75,18 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены на дизель

Больше всего дизель подешевел в сети Grand Petrol — на 7 грн/л (до 82,99 грн/л), что частично обусловлено скидкой в 5 грн/л, которая действует с пятницы по понедельник. Компании VostokGaz и Brent Oil снизили цены на 4 грн/л, а сеть KLO – на 3,5 грн/л, установив цену 82,9 грн/л.

Крупные операторы рынка ОККО, WOG и "Укрнафта" снизили стоимость дизтоплива на 3 грн/л. После этого цена на АЗС ОККО и WOG составила 85,9 грн/л, а у "Укрнафты" - 82,9 грн/л. Самый низкий ценник среди крупных сетей зафиксирован на заправках UPG — 80,9 грн/л, что на 2 грн/л меньше недели ранее.

Цены на бензин

Бензин А-95 подешевел меньшими темпами. Его средняя цена по стране снизилась на 56 копеек и остановилась на отметке 75,18 грн/л. Больше всего стоимость этого горючего снизила сеть Grand Petrol — на 6 грн/л. Сеть "Авантаж 7" снизила цену на 2 грн/л, "БРСМ" - на 1,57 грн/л, а "Фактор" - на 1,5 грн/л. Компания ОККО, WOG, SOCAR и KLO снизила стоимость бензина А-95 на 1 грн/л.

Премиальный бензин А-95+ в среднем подешевел на 54 копейки до 78,74 грн/л. В сети Grand Petrol цена снизилась на 6 грн/л, а на заправках ОККО, WOG, SOCAR, KLO и Neftek уменьшение составило 1 грн/л.

Причины падения цен на горючее

Как отмечают аналитики, изменение цен на украинском рынке связано с падением мировых котировок на нефтепродукты, которые за месяц потеряли 18% и снизились до $968 за тонну. Более стремительное падение розничной стоимости дизельного топлива в Украине обусловлено аналогичной быстрой динамикой на европейском и мировом рынках. Тенденция к снижению цен продолжается на фоне возобновления удешевления нефти из-за переговоров между Ираном и США.

Напомним, только за последний месяц средняя стоимость дизельного горючего в Украине упала на 4,35 грн/л, остановившись на отметке 83,47 грн/л.